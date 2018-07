Paris (AFP) Der französische Star-Anwalt Olivier Metzner hat sich offenbar das Leben genommen. Die Leiche des 63-jährigen Strafverteidigers sei am Sonntag gefunden worden, teilte die Polizei mit. Aus Ermittlungskreisen verlautete, es sei ein Abschiedsbrief gefunden worden. Die Leiche habe in der Nähe von Metzners Privat-Insel im Golf von Morbihan in der Bretagne getrieben.

