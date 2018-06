Swansea (SID) - Beflügelt vom starken Auftritt bei Bayern München im Rückspiel des Champions-League-Achtelfinales (2:0) hat der FC Arsenal in der Premier League nachgelegt. Bei Ligapokal-Sieger Swansea City gewannen die Gunners mit Nationalspieler Per Mertesacker in der Startelf am Samstag mit 2:0 (0:0) und haben einen Europapokal-Platz als Tabellenfünfter weiter fest im Visier. Der nach seiner Sprunggelenkverletzung noch leicht angeschlagene Lukas Podolski gratulierte via Twitter: "Gut gemacht, Jungs. Das waren drei wichtige Punkte."

Manchester United ist derweil die 20. Meisterschaft kaum noch zu nehmen. Die Red Devils besiegten den abstiegsbedrohten FC Reading mit 1:0 (1:0) und bauten dank des Patzers von Meister und Verfolger Manchester City (0:2 beim FC Everton) den Vorsprung auf Rang zwei auf 15 Punkte aus. Stürmerstar Wayne Rooney erzielte für United das Tor des Tages (21.).

Neun Spieltage vor Saisonende wackelt Uniteds eigene Rekordmeisterschaft aus dem Jahr 2000 mit 18 Punkten Vorsprung vor Arsenal. Teammanager Sir Alex Ferguson warnte dennoch: "Für Selbstgefälligkeit bekommt man keine Medaillen." Seine Mannschaft zeige trotz der durchschnittlichen Leistung gegen Reading aber eine "großartige Beständigkeit" im Kampf um die Meisterschaft.

Grund zur Freude machte Podolski dem FC Arsenal schon vor dem Anpfiff: "Ich habe mich gänzlich erholt und kann meinem Team bald wieder helfen", schrieb der Ex-Kölner via Twitter. Damit dürfte Podolski auch Bundestrainer Joachim Löw für die beiden Partien in der WM-Qualifikation gegen Kasachstan am 22. März (19.00 Uhr MEZ/ZDF) in Astana sowie am 26. März (20.45 Uhr/ARD) in Nürnberg zur Verfügung stehen.

Die Tore für den FC Arsenal bei Swansea City, bei denen Torhüter Gehard Tremmel auf der Bank saß, erzielten Nacho Monreal (74.) sowie der eingewechselte Gervinho (90.). "Wir haben gezeigt, dass wir bereit sind zu kämpfen", sagte Teammanager Arsène Wenger: "Erst in München und dann in der Premier League zu gewinnen, ist extrem schwer. Wir hatten die richtige Einstellung." In der Champions League war das Team von Wenger nach dem 1:3 im Hinspiel ausgeschieden.

Manchester City kann die erfolgreiche Titelverteidigung wohl endgültig abhaken. Beim FC Everton verloren die Citizens nach Treffern von Leon Osman (32.) und Nikica Jelavic (90.+3) 0:2 (0:1). Auch eine halbstündige Überzahl nach einer Gelb-Roten Karte gegen den ehemaligen Dortmunder Steven Pienaar nutzte City nicht. Erbost über einen vermeintlich zu Unrecht nicht gegebenen Elfmeter in der Schlussphase verweigerte City-Teammanager Roberto Mancini im Anschluss des Spiels TV-Interviews und schickte seinen Assistenten David Platt vor die Kameras.

Selbst der zweite Platz ist den Citizens nicht sicher. Zwar patzte Tottenham Hotspur ohne Lewis Holtby gegen den FC Fulham (0:1), doch der FC Chelsea gewann 2:0 gegen West Ham United und rückte als neuer Dritter auf vier Punkte an ManCity heran. Eden Hazard bereitete das 1:0 von Frank Lampard (19.) vor und erzielte das 2:0 (50.) selbst.

Stoke City kam ohne den gesperrten Innenverteidiger Robert Huth gegen West Bromwich Albion nicht über ein 0:0 hinaus, Schlusslicht Queens Park Rangers musste nach zuvor zwei Siegen beim 2:3 (1:1) bei Aston Villa einen Dämpfer im Kampf um den Klassenerhalt hinnehmen.