Athen (AFP) In einem griechischen Gefängnis hat ein bekannter verurteilter Mörder einem Bericht zufolge Geiseln genommen. Der aus Albanien stammende Alket Rizai habe am späten Samstagabend Angestellte des Gefängnisses im zentralgriechischen Malandrino in seine Gewalt gebracht, berichtete die staatliche griechische Nachrichtenagentur Ana. Es gebe bereits Verhandlungen mit dem Häftling. Seine Forderungen waren zunächst unbekannt.

