Madrid (SID) - Der frühere deutsche Handball-Meister HSV Hamburg und die SG Flensburg-Handewitt haben blendende Aussichten auf den Einzug in das Viertelfinale der Champions League. Dagegen stehen die Füchse Berlin nach dem 29:29 (10:13) bei Vorjahresfinalist BM Atlético Madrid am kommenden Sonntag in der Max-Schmeling-Halle vor einer hohen Hürde.

Die Hamburger gewannen auch dank elf Treffern des dänischen Vize-Weltmeisters Hans Lindberg beim 17-maligen slowenischen Meister RK Celje 38:29 (20:13) und verschafften sich eine hervorragende Ausgangsposition für das Achtelfinal-Rückspiel am 21. März vor heimischer Kulisse. Flensburg empfängt Gorenje Velenje nach einem 28:25 (16:14) am Samstag mit breiter Brust.

In Celje dominierten die Gäste aus Hamburg die erste Halbzeit fast nach Belieben und überzeugten angeführt von Lindberg, der in der 47. Minute durch das zwischenzeitliche 29:22 sein 400. Champions-League-Tor für den HSV erzielte, und dem Polen Marcin Lijewski (neun Tore) mit ihrem Offensivspiel. Die gefürchtete "Hölle von Celje" war angesichts der Hamburger Überlegenheit nach 30 Minuten verstummt. "Es muss natürlich unser Ziel sein, das Ding im Rückspiel klar zu machen. Das wird aber kein Spaziergang, das wissen wir", sagte Torhüter Johannes Bitter.

Dem zweimaligen Finalisten Flensburg reichte in Slowenien ein solider Auftritt, um Velenje in Schach zu halten. Der deutsche Vizemeister agierte in der Abwehr zwar teilweise etwas nachlässig, konnte sich aber in den entscheidenden Momenten auf seinen schwedischen Torhüter Mattias Andersson verlassen.

In Madrid sorgte der frühere spanische Weltmeister Iker Romero, mit acht Treffern der erfolgreichste Werfer der Berliner, wenige Sekunden vor dem Schlusspfiff für den verdienten Ausgleich. Die aufoperungsvoll kämpfenden Füchse ließen sich auch von einem Drei-Tore-Rückstand zur Halbzeit nicht entmutigen und zogen nach der Pause ihrerseits zwischenzeitlich auf drei Tore davon. "Es war ein Riesenfight von unserer Truppe, jeder hat sich reingeworfen. Ich glaube, wir können stolz sein", sagte der dreifache Torschütze Sven-Sören Christophersen.

Titelverteidiger THW Kiel hatte bereits am Donnerstag beim russischen Meister Medwedi Tschechow 35:37 (17:19) verloren und sich damit für das Rückspiel am 24. März in eine prekäre Lage gebracht.