Rom (dpa) - Papst Franziskus hat vor seinem ersten Angelus-Gebet in Rom in der Vatikankirche Sant'Anna einen Gottesdienst gefeiert. Dabei forderte er die Menschen in seiner Predigt zur Barmherzigkeit auf. Für ihn, er sage das in aller Bescheidenheit, sei die Barmherzigkeit die stärkste Botschaft des Herrn. Der Argentinier Jorge Mario Bergoglio zeigte sich auch wieder als ein Papst, der auf die Menschen zugeht. Nach der Messe begrüßte der 76-Jährige vor der Kirche jeden Besucher, gab ihnen die Hand und sprach mit ihnen.

