Melbourne (dpa) - Kimi Räikkönen hat den Saisonauftakt der Formel 1 gewonnen. Damit hat sich der finnische Ex-Weltmeister beim Großen Preis von Australien gegen Fernando Alonso im Ferrari und Titelverteidiger Sebastian Vettel durchgesetzt. Sie landeten auf den Plätzen zwei und drei. Red-Bull-Pilot Vettel konnte in dem Rennen seine 37. Pole Position nicht bis ins Ziel retten. Nico Rosberg schied in seinem Mercedes wegen eines Defekts vorzeitig aus. Nico Hülkenberg konnte wegen Problemen an seinem Sauber gar nicht starten.

