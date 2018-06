Berlin (dpa) - Der Zusammenbruch des CDU-Politikers Wolfgang Bosbach ist durch einen Defekt seines Herz-Defibrillators ausgelöst worden. Das Gerät gab gestern ohne medizinische Notwendigkeit einen starken Stromstoß ab. «Es war, als ob mir Klitschko einen Volltreffer vor die Brust verpasst hätte», sagte Bosbach der «Bild am Sonntag». Morgen werde in der Berliner Klinik Charité entschieden, ob der Defibrillator ausgetauscht werde. Der herz- und krebskranke Bosbach will dennoch heute an der ARD-Talkshow «Günther Jauch» teilnehmen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.