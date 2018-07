Genf (AFP) Bei einer Massenschlägerei in einem Nachtclub in Lausanne in der Schweiz sind in der Nacht zum Sonntag mindestens drei Menschen verletzt worden. Die Rangeleien begannen nach Angaben der örtlichen Polizei um 03.40 Uhr MEZ in dem Lokal Loft, wo eine Hip-Hop-Veranstaltung stattfand. Auf der Straße setzte sich die Schlägerei dann fort, bis zu 150 Menschen waren involviert. Eintreffende Beamte wurden den Angaben zufolge mit Flaschen und anderen Gegenständen beworfen, ein Mann benutzte Pfefferspray.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.