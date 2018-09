Qingdao (SID) - Dimitrij Ovtcharov und Trainer Jörg Roßkopf haben bei der fünften Auflage des Tischtennis-Kontinental-Vergleichs zwischen Europa und Asien trotz einer 3:2-Führung nach dem ersten Tag noch eine herbe 3:7-Pleite kassiert. Dabei musste sich auch der Olympiadritte Ovtcharov in einer London-Revanche dem chinesischen Olympiasieger und Weltmeister Zhang Jike glatt mit 0:3 (8:11, 2:11, 9:11) geschlagen geben. Ohne Rekordeuropameister Timo Boll wartet Europa nach der Niederlage in Qingdao/China, 2008 Schauplatz der olympischen Segel-Wettbewerbe, weiter auf den ersten Sieg bei der "Euro-Asia All Star Series".

Am ersten Tag hatte Ovtcharov, der in Russland für Champions-League-Sieger Fakel Orenburg spielt, sein Duell gegen den Taiwanesen Chih-Yuan Chuang mit 3:0 gewonnen. Dies war die Neuauflage des "kleines Finales" von London. Die größte Überraschung war Ex-Europameister Wladimir Samsonow am Samstag gelungen, als der Weißrusse Zhang Jike mit 3:2 bezwang.

Den dritten Punkt für die Europa-Auswahl steuerte der Rumäne Adrian Crisan durch ein 3:0 über Südkoreas Abwehrkünstler Joo Seahyuk bei.

Der Gewinner des Wettbewerbs bekommt für seinen Erfolg zwei Drittel des Preisgelds von 95.000 Euro.