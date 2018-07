Istanbul (AFP) Zehntausende Kurden haben am Sonntag die Freilassung des kurdischen Rebellenchefs Abdullah Öcalan aus türkischer Haft gefordert. Bei einer Kundgebung zum kurdischen Neujahrsfest in Istanbul trugen Demonstranten Spruchbänder mit der Aufschrift "Freiheit für Öcalan". Eigentlich wird das kurdische Neujahrsfest Newroz erst am kommenden Donnerstag gefeiert, die wichtigste pro-kurdische Partei in der Türkei, die Partei für Frieden und Demokratie (BDP), setzte die Feierlichkeiten aber auf mehrere Tage an.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.