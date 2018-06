Caracas (AFP) Tausende Venezolaner haben sich zum Abschied vom verstorbenen Präsidenten Hugo Chávez zu dessen neuer Ruhestätte begeben. Oftmals in Tränen aufgelöst kamen die Besucher am Samstag (Ortszeit) in ein Militärmuseum in der Hauptstadt Caracas, in das Chavez' Leiche am Freitag gebracht worden war. Sie mussten sich allerdings mit einem Blick aus der Ferne auf den in einer Säulenhalle aufgestellten Marmorsarkophag zufrieden geben, da es nicht erlaubt war, sich diesem zu nähern. Auch das Fotografieren war untersagt. Mehrere Soldaten bewachten Chávez' sterbliche Überreste.

