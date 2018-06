Berlin (dpa) - Der Winter will nicht weichen: Auch in der Woche des kalendarischen Frühlingsbeginns bleibt es in Deutschland nass und eisig kalt. Der Deutsche Wetterdienst kündigte Schnee und Regen für die kommenden Tage an.

Für den Norden machten die Meteorologen sogar «Unwetterpotenzial» aus. Astronomischer und damit kalendarischer Frühlingsanfang ist an diesem Mittwoch (20. März).

In Teilen Deutschlands kämpften schon am Wochenende viele Menschen mit den Unbilden der Witterung. Auch in Ungarn oder Russland gab es Verkehrsstörungen - selbst am Mittelmeer in Italien. In Orten wie dem hessischen Willingen kamen aber auch Wintersportfans auf ihre Kosten.

Auf Deutschlands größtem Flughafen in Frankfurt fielen am Sonntag wegen Schnees und Eis 92 der planmäßig 1240 Flüge aus. Andere Verbindungen verspäteten sich. Die Maschinen wurden vor jedem Start enteist. Am Morgen hatte es geschneit, die Start- und Landebahnen mussten geräumt werden. Der Flughafen appellierte an Reisende, sich im Internet zu informieren. Am frühen Abend entspannte sich die Lage dann. «Es gibt keine Ausfälle mehr und nur noch geringfügige Verzögerungen», sagte ein Flughafen-Sprecher.

«Alle warten auf den Frühling - und stattdessen ist da "Andreas"», sagte eine Expertin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach über das neue Tief über den Britischen Inseln, das bis mindestens Mitte der Woche ungemütliches Wetter bringt.

In Italien wurde in der Mittelmeerstadt Genua wegen einer Unwetterwarnung mit Schnee das für Sonntagabend geplante Fußballspiel Sampdoria Genua - Inter Mailand verschoben. Der Radsport-Frühjahrsklassiker Mailand-San Remo wurde wegen widriger Witterung um 43 Kilometer auf 255 Kilometer verkürzt. Die Organisatoren entschlossen sich, die Passage über den Turchino-Pass wegen Schneeregens und Temperaturen um den Gefrierpunkt zu streichen.

In Ungarn normalisierte sich das Verkehrschaos am Sonntag nach Schneefällen und Schneeverwehungen wieder weitgehend. Auf der Autobahn M1 von Budapest nach Wien setzte der Verkehr in beide Richtungen wieder ein. Allerdings kam es wegen Aufräumarbeiten und liegen gebliebener Lastwagen erneut zu Staus.

Die M1 war, wie auch andere Autobahnen und Fernverkehrsstraßen im Westen Ungarns, am Donnerstag und Freitag völlig blockiert gewesen. Mehr als 10 000 Reisende hatten bis zu 24 Stunden bei klirrender Kälte und eisigem Wind in ihren Fahrzeugen festgesessen, ehe Katastrophenschützer und Feuerwehren sie in Sicherheit brachten.

In Russlands Hauptstadt Moskau fielen seit Dezember insgesamt 2,79 Meter Schnee, wie das Wetteramt am Sonntag der Agentur Interfax mitteilte. «Das ist fast doppelt so viel wie der Durchschnittswert von 152 Zentimetern.» In der Nacht zum Samstag hatte es in der Moskau, wo die Leute Kälte gewöhnt sind, wieder außerordentlich viel geschneit. Am Sonntag machte Tauwetter den Moskauern zu schaffen. Ein herabstürzender Eiszapfen verletzte einen 26-Jährigen und zerstörte das Fahrerhaus eines Transporters, wie die Polizei mitteilte.

In Bulgarien hatten stürmische Winde am Samstag ein zweites Todesopfer gefordert: Ein 70-Jähriger stürzte vom Dach seines Hauses in Gabrowo im zentralen Balkan-Gebirge, als er es nach dem Sturm reparieren wollte. Wind mit bis zu 120 Stundenkilometern hatte Dächer und Hausfassaden beschädigt. Mehrere Menschen wurden verletzt.

