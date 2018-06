Riga (SID) - Die deutschen Curlerinnen haben bei der Weltmeisterschaft im lettischen Riga die erste Niederlage kassiert. Im dritten Turnierspiel unterlag die Auswahl des Deutschen Curling-Verbandes (DCV) um die erfahrene Andrea Schöpp als Skip mit 2:9 gegen Schottland. Zuvor hatte es Siege gegen Europameister Russland (11:9) und die USA (6:5) gegeben.

"Wir haben heute Abend nie zu unserem Spiel gefunden und dem Gegner entsprechende Möglichkeiten gegeben", sagte Bundestrainer Martin Beiser: "Wir hatten zwar leichte Probleme mit den Steinen, haben aber das Spiel verdient verloren."

Am Montag trifft das DCV-Team auf Japan (12.30 Uhr MEZ) und Gastgeber Lettland (17.30 MEZ). Dabei gilt es laut Beiser, wieder "auf das Niveau der ersten Spiele zu kommen". Deutschland peilt mit einem guten WM-Ergebnis die direkte Qualifikation für die Olympischen Winterspiele im kommenden Jahr in Sotschi an.

In der Vorrunde trifft Deutschland jeweils einmal auf alle übrigen elf WM-Teilnehmer, die besten vier Mannschaften erreichen die Medaillenrunde. Titelverteidiger ist die Schweiz. Die Ergebnisse der Weltmeisterschaften in Riga und im kanadischen Lethbridge (2012) entscheiden über das Ticket nach Sotschi. Nach dem siebten Platz im Vorjahr belegt Deutschland in der Wertung den letzten Rang, der zur Olympia-Teilnahme berechtigt. Die in Riga angestrebte Top-6-Platzierung sollte für eine Qualifikation der deutschen Curlerinnen genügen.