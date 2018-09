Oslo (SID) - Skisprung-Weltmeisterin Sarah Hendrickson aus den USA hat ihre Siegesserie auch im letzten Wettkampf der Saison fortgesetzt und sich auf der Großschanze am Holmenkollen in Oslo den insgesamt 13. Weltcup-Erfolg gesichert. Die 18-Jährige setzte sich nach Sprüngen auf 133,5 und 129 m mit 262,8 Punkten souverän vor der Japanerin Sara Takanashi (260,8) durch, die auch bei den Weltmeisterschaften in Val di Fiemme Silber geholt hatte. Die erst 16 Jahre alte Takanashi stand bereits als Gewinnerin des Gesamtweltcups fest. Dritte wurde wie bei der WM Jacqueline Seifriedsberger (Österreich/233,9).

Als beste Deutsche kam Carina Vogt (Degenfeld) mit 216,1 Punkten auf einen guten sechsten Platz. "Damit kann ich sehr gut leben, auf der großen Schanze hat das heute richtig viel Spaß gemacht", sagte Vogt. Melanie Faißt (Baiersbronn/171,2) wurde 23., Katharina Althaus (Oberstdorf/170,7) kam auf den 24. Rang.

Überschattet wurde der Wettkampf von einem schweren Sturz der Slowenin Anja Tepes, die bei der Landung mit dem rechten Knie weggeknickt war und zu Fall kam. Die Tochter von Weltverbands-Funktionär Miran Tepes und Schwester des früheren WM-Dritten Jurij Tepes musste von den Sanitätern mit dem Schlitten aus dem Auslauf gebracht werden.