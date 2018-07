Canberra (AFP) Die australische Regierung hat Birma 20 Millionen australische Dollar (15,9 Millionen Euro) zur Unterstützung von Reformen zugesagt. Das Geld solle in den kommenden zwei Jahren dazu genutzt werden, demokratische Institutionen und die Menschenrechte zu fördern, sagte die australische Premierministerin Julia Gillard am Montag in Canberra während eines Besuchs des birmanischen Präsidenten Thein Sein. Auch sollten die Entwicklung der Wirtschaftspolitik und des Rechtsstaats vorangetrieben werden. Das australische Waffenembargo gegen Birma bleibe jedoch bestehen.

