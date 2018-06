Oklahoma City (SID) - Basketball-Superstar Dirk Nowitzki hat mit den Dallas Mavericks einen Rückschlag im Kampf um den Play-off-Einzug in der nordamerikanischen Profiliga NBA kassiert. Die Mavs unterlagen beim Vorjahresfinalisten Oklahoma City Thunder 101:107 und sind mit 31 Siegen aus 66 Spielen nur das elftbeste Team der Western Conference. Die Los Angeles Lakers auf dem letzten Play-off-Platz haben 36 Siege auf dem Konto.

Nowitzki war zwar mit 23 Punkten bester Werfer der Mavericks, kam aber im Schlussviertel nicht einmal zum Wurf. "Die Thunder haben mich einfach nicht mehr werfen lassen. Immer sind sie zu mir gerannt und wollten, dass ich nicht mehr in Ballbesitz komme", sagte Nowitzki: "Aber daran lag es nicht, wir haben im letzten Viertel genug gepunktet. Aber wir konnten Oklahoma zu selten stoppen."

Schlechte Nachrichten gab es nach Spielende. Rodrigue Beaubois hat sich in Oklahoma City einen Mittelhandbruch zugezogen und kann in dieser Saison wohl nicht mehr für Dallas auflaufen. "Das tut mir leid für den Jungen", sagte Nowitzki: "Es ist traurig, er hatte schon so viele Verletzungen."

Bei den bereits für die Play-offs qualifizierten Thunder dominierten einmal mehr die Topstars Kevin Durant und Russell Westbrook, die zusammen auf 66 Punkte kamen. Westbrook steuerte 35 Zähler bei, Durant erzielte 19 seiner 31 Punkte im letzten Viertel. Zudem glänzte Oklahomas spanischer Nationalspieler Serge Ibaka mit 18 Punkten und 16 Rebounds. Bei Dallas kam der deutsche Nationalspieler Chris Kaman auf zwei Punkte.

Die Lakers gewannen mit nur sieben Spielern und ohne den verletzten Kobe Bryant 113:102 bei den Sacramento Kings und steuern damit weiter auf Play-off-Kurs. Die Houston Rockets gingen ohne den verletzten Tim Ohlbrecht mit 78:108 gegen die Golden State Warriors unter.

Zuvor hatte Meister Miami Heat seine Erfolgsserie durch ein ungefährdetes 108:91 bei den Toronto Raptors auf 22 Siege ausgebaut. Damit zogen LeBron James und Co. mit den Houston Rockets gleich, die in der Spielzeit 2007/08 diese Bestmarke aufgestellt hatten. Den Rekord halten die Lakers mit 33 Siegen in Folge (1971/72).