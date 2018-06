Kopenhagen (AFP) Der dänische Spielzeugkonzern Lego baut seine zweite Fabrik außerhalb Europas. Das neue Werk soll ab 2014 im chinesischen Jiaxing in der Nähe von Shanghai errichtet werden, wie Lego-Chef Michael McNulty am Montag erklärt. 2000 Menschen würden künftig an dem Standort arbeiten. Ab 2017 könne das Werk dann 70 bis 80 Prozent der Waren herstellen, die Lego in der Region verkaufe. Lego investiere eine Summe im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich.

