Hamburg/Potsdam (AFP) Die Bundeswehr hat nach Informationen des Portals "Spiegel online" einen deutschen Soldaten wegen des Verdachts auf sexuelle Belästigung einer Frau im Kosovo nach Hause beordert. Der Fall sei der Staatsanwaltschaft übergeben worden und werde in Ellwangen weiterverfolgt, berichtete das Portal am Montag. Der Vorfall soll sich am 8. März im Hauptquartier der NATO-Truppe KFOR in der Hauptstadt Pristina ereignet haben. Das Einsatzführungskommando bestätigte den Vorfall, wollte aber zunächst keine Einzelheiten nennen.

