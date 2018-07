Berlin (AFP) Die Banken und Sparkassen in Deutschland haben die geplanten Bedingungen für das Zypern-Rettungspaket kritisiert. Es wäre wünschenswert gewesen, Kundeneinlagen bis 100.000 Euro von der Abgabe für Spareinlagen in Zypern freizustellen, teilten die in der Deutschen Kreditwirtschaft zusammengeschlossenen Institute am Montag in Berlin mit. Der derzeit gesetzlich festgelegte Schutz von 100.000 Euro sollte nicht zur Disposition stehen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.