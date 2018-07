Brüssel (AFP) Die Euro-Finanzminister beraten am Montagabend in einer Telefonkonferenz über die Lage in Zypern. Die Beratungen der Eurogruppe sollen um 19.30 Uhr beginnen, wie die Nachrichtenagentur AFP aus EU-Kreisen erfuhr. Dabei wird es um Forderungen Zyperns gehen, das am Wochenende ausgehandelte Rettungsprogramm zu ändern.

