Berlin (AFP) Bundespräsident Joachim Gauck will mit seiner Lebenspartnerschaft ohne Trauschein kein Vorbild für die Gesellschaft sein. "Mir ist bewusst, dass das für manchen ein Ärgernis darstellt, aber in unseren Familien wird es akzeptiert und in der Bevölkerung im Großen und Ganzen toleriert", sagte Gauck in einem Interview mut der "Bild" (Dienstagsausgabe).

