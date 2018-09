Erfurt (AFP) Das Jobcenter des Unstrut-Hainich-Kreises in Thüringen zieht in einem Rechtsstreit um 15 Cent vor das Bundessozialgericht (BSG) in Kassel. Das teilte das Thüringer Landessozialgericht (LSG) am Montag in Erfurt mit. In dem Streit geht es um Rundungsdifferenzen.

