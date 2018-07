Berlin (AFP) Wirtschaftswissenschaftler kritisieren die Beteiligung der Bankkunden am Rettungspaket für Zypern. Die Zwangsabgabe könne die Anleger in allen Euro-Krisenländern verschrecken "und zum Räumen ihrer Konten veranlassen", sagte der Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK), Gustav Horn, am Montag "Handelsblatt Online". Dies wiederum würde eine Bankenkrise auslösen, die nur durch "massive Intervention" der Europäischen Zentralbank zu beenden wäre.

