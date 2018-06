Berlin (AFP) Die SPD will die Kleinsparer bei der Bankenrettung in Zypern schonen. Die Beteiligung der Bankkunden solle sozial gestaffelt werden, sagte SPD-Fraktionsvize Joachim Poß am Montag im Deutschlandfunk. Es sei zwar im Prinzip richtig, die Sparer miteinzubeziehen. "Aber ich wünschte mir auch eine soziale Staffelung bei der Ausgestaltung."

