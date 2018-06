Berlin (AFP) Nach bundesweiten Warstreiks bei der Deutschen Bahn hat am Montag am späten Nachmittag in Berlin die vierte Tarifrunde begonnen. Verhandelt werde über über das Arbeitgeberangebot von insgesamt 5,4 Prozent über eine Laufzeit von zwei Jahren, sagte Ulrich Weber, Personalvorstand der Deutschen Bahn (DB). Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) fordert 6,5 Prozent für zwölf Monate. EVG-Vizechefin Regina Rusch-Zimba sagte, die Deutsche Bahn müsse noch einmal kräftig nachlegen.

