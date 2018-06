Düsseldorf (AFP) An den Flughäfen in Nordrhein-Westfalen müssen Reisende vorerst keine weiteren Streiks des Sicherheitspersonals befürchten. Im festgefahrenen Streit um höhere Löhne für die Beschäftigten der Wach- und Sicherheitsbranche verständigten sich die Tarifparteien am Dienstag auf eine Schlichtung, wie die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi mitteilte. Schlichter wird demnach der nordrhein-westfälische Landesschlichter Bernhard Pollmeyer; bis zu einem Schlichterspruch würden die Streiks ausgesetzt, erklärte Verdi.

