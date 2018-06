Athen (dpa) - Die zyprischen Banken werden allen Anzeichen nach auch morgen geschlossen bleiben. Dies berichtet das zyprische Fernsehen. Eine offizielle Erklärung werde es am Nachmittag geben. Die Regierung will verhindern, dass bei der Öffnung Milliarden ins Ausland fließen. Im Flughafen von Larnaka seien mehrere Learjets aus Russland und der Ukraine gesichtet worden, berichten zyprische Medien. Russische Oligarchen seien in Zypern angekommen, hieß es weiter. Spekuliert wird, dass sie Gelder abziehen wollten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.