Nikosia (dpa) -Das zyprische Parlament soll Medien zufolge erst am Dienstag über das umstrittene Gesetz zur Zwangsabgabe auf Bankeinlagen abstimmen. Zudem sollen auch die Banken am Dienstag und möglicherweise auch am Mittwoch geschlossen blieben, berichtete das Staatsfernsehen.

