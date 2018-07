Nikosia (AFP) Wegen der ausstehenden Entscheidung über eine Zwangsabgabe für Kontoinhaber bleiben die Banken in Zypern noch bis Donnerstag geschlossen. "Die Banken bleiben am Dienstag und Mittwoch geschlossen", sagte ein Vertreter der Zentralbank in Nikosia am Montag der Nachrichtenagentur AFP. Nach massiver Kritik gegen die Zwangsabgabe für Bankkunden hatte das zyprische Parlament zuvor die Debatte über das mit den Euro-Ländern ausgehandelte Rettungspaket für das kriselnde Mittelmeerland zum zweiten Mal verschoben.

