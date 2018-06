Paris (dpa) - Mit der größten Einzelbestellung in der Airbus-Geschichte hat sich der europäische Flugzeugbauer erneut einen milliardenschweren Großauftrag sichern können.

Die EADS-Tochter soll der indonesischen Fluglinie Lion Air 234 Maschinen aus der Familie A320 liefern. Das gab Airbus-Chef Fabrice Brégier am Montag in Paris bekannt. Der Vertrag mit Lion Air wurde im Beisein von Frankreichs Präsident François Hollande im Élysée-Palast unterzeichnet.

Brégier sprach vom größten Einzelauftrag für Airbus. Nach den Listenpreisen umfasst die Order zusammen gut 24 Milliarden Dollar (etwa 18,4 Mrd Euro). Allerdings sind in der Branche erhebliche Rabatte üblich. Bereits in der vergangenen Woche hatte Airbus Großaufträge von Turkish Airlines und Lufthansa bekanntgegeben.

Lion Air hat 109 Maschinen vom Typ A320neo sowie 65 Airbus A321neo bestellt. Die Neo-Flugzeuge sollen dank effizienterer Triebwerke und strömungstechnisch günstigerer Flügelenden bis zu 15 Prozent weniger Treibstoff verbrauchen und leiser fliegen. Hinzu kommen 60 Maschinen vom alten Typ A320ceo.

Die in Jakarta beheimatete Lion Air gilt seit Beginn des Flugbetriebs im Jahr 2000 als eine der am schnellsten wachsenden Fluggesellschaften in Asien. Das Streckennetz umfasst nach den Angaben mehr als 70 Ziele in Indonesien und Südostasien.

Bericht Les Echos