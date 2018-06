Frankfurt/Main (dpa) - Joachim Löw plant nach den Ausfällen von Toni Kroos sowie Sven und Lars Bender mit dem verbliebenen 20-Mann-Kader für die WM-Qualifikationsspiele gegen Kasachstan. Die gesundheitsbedingten Absagen von drei Akteuren seien «noch nicht das Problem», sagte der Bundestrainer dem ARD-Hörfunk beim Treffpunkt der Fußball-Nationalmannschaft in Frankfurt. Wenn alle anderen Spieler einsatz- und trainingsfähig sind, werden keine Spieler nachnominiert, sagte Löw. Die DFB-Elf tritt am Freitag in Astana an. Das Rückspiel gegen Kasachstan findet morgen in einer Woche in Nürnberg statt.

