Berlin (dpa) - Per Mertesacker hat noch einmal bekräftigt, dass er den FC Arsenal in diesem Sommer auf keinen Fall Richtung Bundesliga verlassen will.

«Nein, eine Rückkehr nach Deutschland kommt nicht infrage», sagte der Fußball-Nationalspieler «Sport Bild Plus» in einem Interview. «Ich habe noch vor, hier in England bei Arsenal ein bisschen länger zu bleiben», betonte Mertesacker.

Jüngst hatte Klaus Allofs vom VfL Wolfsburg seine Wertschätzung für den einstigen Mitstreiter aus gemeinsamen Zeiten beim SV Werder Bremen zum Ausdruck gebracht. «Man bekommt das zwangsweise mit. Aber ich habe es mit einem Lächeln mitverfolgt. Ich kriege Anrufe, auch von der Familie - und alle fragen: Was ist da los? Natürlich hatte ich mit Klaus Allofs immer eine gute Beziehung», erklärte Mertesacker. Aber ein Wechsel sei kein Thema. Mertesackers Vertrag beim FC Arsenal läuft noch bis Mitte 2015.