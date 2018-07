Berlin (dpa) - Hausärzte auf dem Land werden bereits händeringend gesucht - und die Lücken werden größer. In vielen Regionen Deutschlands haben im vergangenen Jahr besonders wenige junge Mediziner diese Laufbahn eingeschlagen. Von den 10 127 Ärzten, die nach der Ausbildung ihre Weiterbildung abschlossen, waren laut Kassenärztlicher Bundesvereinigung nur 949 Hausärzte. Das seien so wenige, wie seit Jahren nicht. «Wenn wir jetzt nicht handeln, werden wir in zehn Jahren vor einem Desaster stehen», sagte KBV-Vorstand Regina Feldmann der dpa.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.