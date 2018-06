Montréal (AFP) Zwei Häftlinge im Osten Kanadas sind durch einen spektakulären Ausbruch aus einem Gefängnis in Freiheit gelangt - zumindest für kurze Zeit. Die Männer im Alter von 33 und 36 Jahren ließen sich am Sonntag von zwei Komplizen mit einem geklauten Hubschrauber vom Dach ihrer Haftanstalt in der Provinz Quebec abholen, teilten die Behörden mit. Nach Angaben vom Montag konnten sie jedoch wenige Stunden später wieder gefasst werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.