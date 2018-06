Los Angeles/Berlin (dpa) - Scout Willis (21), Tochter von Demi Moore (50) und Bruce Willis (57), arbeitet an ihrer Karriere als Sängerin. Die 21-Jährige trat am Samstagabend im roten Kleid mit ihrer Band Gus + Scout bei einer Party auf dem SXSW-Festival in Austin (US-Bundesstaat Texas) auf.

Scout ist eine der drei gemeinsamen Töchter des ehemaligen Hollywood-Traumpaars. Ihre ältere Schwester Rumer (24) äußerte sich bei Twitter begeistert über den Auftritt: «Ich könnte nicht stolzer auf sie sein», schrieb sie nach dem Konzert. Scout hatte in der Vergangenheit auch schon einige Male in kleineren Rollen vor der Kamera gestanden.