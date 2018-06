Gaza (AFP) Israel hat am Sonntag einen palästinensischen Häftling freigelassen, der sich mit Unterbrechungen seit Juli im Hungerstreik befand. Aiman Scharawneh sei unter der Auflage freigelassen worden, sich die nächsten zehn Jahre lang im Gazastreifen aufzuhalten, sagte ein Vertreter einer Hilforganisation für palästinensische Häftlinge in Israel der Nachrichtenagentur AFP. Der israelische Inlandsgeheimdienst Schin Beth bestätigte die Informationen und erklärte, Scharawneh dürfe nach Ablauf der zehn Jahre in seine Heimat im Westjordanland zurückkehren, wenn er "terroristischen Aktivitäten" abschwöre.

