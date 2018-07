Los Angeles (dpa) - Der Mordprozess gegen einen deutschen Hochstapler, der sich über Jahre hinweg als «Rockefeller» ausgegeben hatte, ist am Montag in Los Angeles angelaufen.

Die Plädoyers von Anklage und Verteidigung sollten mehrere Stunden dauern, teilte eine Gerichtssprecherin bei Prozessbeginn am Montagmorgen (Ortszeit) der Nachrichtenagentur dpa mit. Der gebürtige Bayer Christian Karl Gerhartsreiter (52) war 2011 angeklagt worden, vor 28 Jahren den Sohn seiner Vermieterin getötet zu haben. Der Deutsche lebte in den 1980er Jahren unter dem Namen Christopher Chichester in Kalifornien.

John Sohus und seine Frau Linda waren 1985 spurlos verschwunden. Die Leiche des Mannes war neun Jahre später bei Bauarbeiten im Garten seines Elternhauses gefunden worden. Von der Frau fehlt weiter jede Spur. Bei der Mordanklage erklärte sich Gerhartsreiter für unschuldig.

2008 war der Deutsche in Boston (US-Staat Massachusetts) zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Er hatte seine damals siebenjährige Tochter nach einem Sorgerechtsstreit entführt. Gerhartsreiter lebte dort unter dem falschen Namen «Clark Rockefeller» und kam so erneut ins Visier der Behörden.

In dem Mordprozess könnten bis zu 100 Zeugen aussagen, darunter Polizisten, Kriminologen und frühere Freunde des Angeklagten. Eine Jury von sieben Frauen und fünf Männern wird über den Fall entscheiden.