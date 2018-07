Los Angeles (AFP) Der renommierte Pritzker-Preis für Architektur geht in diesem Jahr an den Japaner Toyo Ito. Der 71-Jährige vereine in seinen Entwürfen "konzeptuelle Innovation mit großartig umgesetzten Bauten", begründete Jury-Präsident Peter Palumbo am Sonntag (Ortszeit) in den USA die Entscheidung. Mit seinem "einzigartigem Talent" habe Ito mehr als 40 Jahre lang "eine außergewöhnliche Architektur" geschaffen. Die Verleihung soll am 29. Mai in Boston stattfinden.

