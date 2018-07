Washington (AFP) Die USA haben die Länder der Eurozone zu einer "verantwortlichen und fairen" Lösung beim Zypern-Rettungspaket aufgerufen. Dabei müsse die Stabilität des Finanzsystems gewährleistet bleiben, erklärte das Finanzministerium in Washington am Montag. Finanzminister Jack Lew stehe mit seinen Kollegen in Europa in Kontakt. Zuvor hatte das Weiße Haus erklärt, die Lage in Zypern genau zu verfolgen.

