Berlin (dpa) - Heute überwiegt starke bis geschlossene Bewölkung und zeitweise regnet es, im Norden, Osten und in höheren Lagen schneit es. Richtung Schleswig-Holstein schneit es vormittags auch kräftig. Später verlagern sich die Niederschläge in den Süden und Osten.

Im Westen regnet es kaum und es kann etwas auflockern. Der Wind weht nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) im Norden zeitweise stark bis stürmisch aus östlichen Richtungen. Daher besteht dort die Gefahr starker Schneeverwehungen mit Unwetterpotential. Sonst weht der Wind schwach bis mäßig aus unterschiedlichen Richtungen.

Die Temperatur steigt auf -1 Grad im Nordosten und bis zu 11 Grad am Niederrhein.

In der Nacht zum Dienstag fällt in der Osthälfte verbreitet Niederschlag, im Norden und Osten, in den Mittelgebirgen sowie am Alpenrand fällt Schnee, sonst Regen. Im Nordosten kann es auch kräftig schneien. Im Westen regnet es kaum. Dort kann die Wolkendecke zeitweise auflockern. Die Luft kühlt sich auf 4 bis -5 Grad ab, der Wind bleibt an der See stark bis stürmisch.