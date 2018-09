Buenos Aires (AFP) Vor der offiziellen Amtseinführung von Papst Franziskus haben sich in Buenos Aires zahlreiche Menschen zu Feiern im Stadtzentrum versammelt. Vor der Kathedrale von Buenos Aires tanzten und sangen die Menschen in der Nacht zum Dienstag, um dann später die Amtseinführung des Papstes aus Argentinien auf einer Großleinwand zu verfolgen. In der Kathedrale an der zentralen Plaza de Mayo hatte Jorge Mario Bergoglio, der vergangene Woche zum neuen Oberhaupt der katholischen Kirche gewählt worden war, regelmäßig Messen abgehalten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.