Oldenburg (dpa) – Die EWE Baskets Oldenburg haben erstmals in ihrer Vereinsgeschichte das Final Four in der EuroChallenge erreicht.

Die Mannschaft von Trainer Sebastian Machowski setzte sich im dritten und entscheidenden Spiel der best-of-three-Serie deutlich mit 100:78 (56:45) gegen den ukrainischen Spitzenclub BC Chimik Juschne durch. Bester Oldenburger Werfer war Rickey Paulding mit 24 Punkten. Im Halbfinale am 26. April trifft der deutsche Meister von 2009 auf Pinar Karsiyaka Izmir aus der Türkei.