Berlin (AFP) In einem breit angelegten Forschungsprojekt wollen deutsche Forscher Amokläufe an Schulen untersuchen. Dank eines Verbunds von Wissenschaftlern unterschiedlicher Disziplinen sollten "Vorhersage, Vorbeugung und Intervention" verbessert werden, kündigte der Koordinator des Projekts, der Entwicklungspsychologe Herbert Scheithauer von der Freien Universität (FU) Berlin, am Dienstag in Berlin an.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.