Berlin (AFP) Der Bundestag will nach CSU-Angaben vor einem ersten Votum über mögliche Hilfen für Zypern die Beschlüsse der Regierung in Nikosia abwarten. Zunächst müsse die zyprische Regierung entscheiden, wie der Eigenanteil des Landes an dem Rettungspaket aufgebracht werden solle, sagte CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt am Dienstag in Berlin. "Solange das nicht geschehen ist, können wir uns im Bundestag nicht damit beschäftigen." Wichtig sei, dass Zypern den zugesagten Eigenanteil an dem Rettungspaket erbringe. "Der Ball liegt jetzt in Nikosia."

