Berlin (AFP) Organspende und Patientenverfügung müssen sich nach Ansicht der Bundesärztekammer (BÄK) nicht ausschließen. "Es muss kein Widerspruch sein, wenn Menschen in einer Patientenverfügung lebensverlängernde Maßnahmen ausschließen und gleichzeitig ihre Organspendebereitschaft dokumentieren", erklärte der Präsident der Bundesärztekammer (BÄK), Frank Ulrich Montgomery, am Dienstag in Berlin. Die BÄK hat nun eine Orientierungshilfe für Ärzte in solchen Konfliktsituationen vorgestellt.

