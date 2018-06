Berlin (AFP) Das Angebot der Eurogruppe eines Hilfspakets an Zypern bleibt Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) zufolge auch nach der Ablehnung der bisherigen Beschlüsse durch das zyprische Parlament bestehen. "Das Angebot der Eurogruppe eines Programms, das neben den finanziellen Hilfen auch Strukturreformen, eine Verbesserung der Einnahmen des Staates, die Bekämpfung der Geldwäsche und anderes mehr vorsieht, bleibt auf dem Tisch", erklärte Schäuble am Dienstagabend in Berlin.

