Düsseldorf (SID) - Die Düsseldorfer EG treibt die Planungen für die kommende, finanziell nach wie vor noch nicht gesicherte, Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) weiter voran. Der achtmalige Deutsche Meister verlängerte die Verträge mit den Angreifern Colin Long (23), Ashton Rome (27) und Niki Mondt (34) um ein Jahr bis 2014.

Long, der über weite Strecken der Spielzeit wegen Nachwirkungen einer Gehirnerschütterung ausgefallen war und in der Zeit als Co-Trainer fungiert hatte, steuerte in nur 15 absolvierten Saisonspielen acht Tore und neun Assists bei. Rome erzielte in 33 Partien 13 Tore und leistete zwölf Vorlagen. Der gebürtige Düsseldorfer Mondt wurde zum gewünschten Führungsspieler und kam in 52 Saisonspielen auf fünf Treffer sowie 15 Torvorlagen.