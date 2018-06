Anaheim (SID) - Die San Jose Sharks müssen weiter um einen Platz in den Play-offs der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL bangen. Ohne den deutschen Torhüter Thomas Greiss, der weiter an einer Nackenverletzung laboriert, verloren die Sharks mit 3:5 bei den im Westen zweitplatzierten Anaheim Ducks. Nun bangt San Jose als Achter vor den punktgleichen Phoenix Coyotes (beide 30 Punkte) um die Teilnahme an der Runde der besten Acht. Phoenix musste jedoch ebenfalls eine Niederlage einstecken: Das Team aus dem US-Bundesstaat Arizona unterlag Stanley-Cup-Sieger Los Angeles Kings mit 0:4.