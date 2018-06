Berlin (dpa) - Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble will sich nicht für die genaue Ausgestaltung der Zwangsabgabe in Zypern verantwortlich machen lassen. «Das ist eine Entscheidung Zyperns», sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. Die Verantwortung dafür liege nicht bei der Bundesregierung, sie liege nicht bei den anderen europäischen Mitgliedstaaten. Die Eurogruppe hatte mit Zypern zunächst eine Beteiligung auch der dortigen Kleinsparer am Rettungspaket vereinbart, gestern Abend Nikosia aber mehr Spielraum bei der Zwangsabgabe eingeräumt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.