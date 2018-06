Nikosia (AFP) Tausende Zyprer haben am Dienstag die Ablehnung einer Zwangsabgabe auf Bankguthaben durch das Parlament in Nikosia abgelehnt. "Zypern gehört seinem Volk!", "Ein einiges Volk wird niemals besiegt!", riefen die Zyprer am Dienstagabend in Sprechchören vor dem Parlamentsgebäude in der Hauptstadt. Gegen das Paket votierten 36 Abgeordnete, 19 enthielten sich, es gab keine Ja-Stimme. Die Zwangsabgabe sollte nach dem letzten Stand 6,75 Prozent für Guthaben von 20.000 bis 100.000 Euro betragen, bei Guthaben von über 100.000 Euro 9,9 Prozent.

